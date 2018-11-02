Beyin yaşınızı hesaplamak bu testle elinizde

Hayat tarzımız, hayata bakışımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihnî sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Vücudunuz kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen 'Beyin yaşı', alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiliyor.

İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 25 soruyu cevaplayıp siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz. Testin sonunda verdiğiniz her 'Evet' cevabını '1 puan' olarak hesaplayıp beyin yaşınızı öğrenin....

1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.

2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.

3. En az bir porsiyon yoğurt yerim. O olmazsa gün içinde aralıklı olarak iki bardak ayran içerim.

4. Haftada en az 3 kere, omega 3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.

5. Haftada en az 5 kere omega 3 yağ asidi taşıyan balık yağı hapı ya da keten tohumu takviyesi kullanırım.

6. Folik asit ve günlük multivitamin takviyesi kullanırım.

7. Her gün düşük doz aspirin kullanırım.

8. Haftada en az 5 kere üzüm suyu içerim.

9. Haftanın birçok günü en az 30 dakika yürürüm veya egzersiz yaparım.

10. Haftada en az 5 defa bulmaca, sudoku gibi aktif öğrenme, analiz ve problem çözme yeteneğini geliştiren aktivitelerde bulunurum.

11. Ailemde 'uzun ömür genleri' bulunuyor. Aile üyeleri genellikle 80 yıldan fazla yaşıyor ve hafıza kaybına uğramıyor.

12. Toplam kolesterol değerim 5.2 mmol/litrenin altında.

13. 'Kötü' kolestrol değerim 3.3 mmol/litrenin altında.

14. Obez değilim. (Kadınlarda 'vücut kitle indeksine göre 9 kilodan daha az fazlam var', erkeklerde 'vücut kitle indeksine göre 13 kilodan daha az fazlam var')

15. Meyve, sebze, fasülye, fındık, tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı besleniyorum, kırmızı eti az tüketiyorum.

16. Margarin yerine halis tereyağı veya zeytinyağı kullanıyor ve trans yağı olmayan besinler tüketiyorum.

17. Hiç sigara içmedim. Alkol kullanmadım.

18. Tansiyon değerlerim normal.

19. Şeker hastalığım yok.

20. Metobilik anlamda hipertansiyon, merkezi obezite ya da trigliserid hastası değilim

21. Uyku bozukluğu yaşamıyorum; horlama, uyku apnesi ya da uykusuzluk gibi sorunlarım yok.

22. Kontrol edilemeyen günlük stres benim için bir sorun değil. Olur olmaz şeyler için gerginlik yaşamam.

23. Arkadaşlarım, ailem ve çevremdeki insanlarla birçok aktiviteye katılıyorum.

24. Kısa ya da uzun süreli hafıza problemim yok.

25. Alzheimer'ı önlemeye hazırım ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım.

Yoksa her soruya "evet" mi dediniz..

0-11 Puan: Yüksek Alzheimer riski altındasınız. Kronolojik yaşınıza 10 yaş ekleyerek gerçek beyin yaşınıza ulaşabilirsiniz. Uzman hekime görünerek oluşabilecek sağlık problemleri için önlem almalısınız.

12-14 Puan: Orta derecede Alzheimer riski taşıyorsunuz. Gerçek yaşınız ile beyin yaşınız arasında fazla fark olmasa da Alzheimer riskinizi yükselttiğinizi bilmelisiniz.

15-19 Puan: Beyin yaşınız gerçek yaşınızla eşit. Hafif de olsa Alzheimer riskiniz var. 'Hayır' cevabını verdiğiniz soruları kontrol etmeli ve bu konulara özen göstermelisiniz.

20-22 Puan: Gerçek yaşınızdan 10 yaş çıkararak beyin yaşınızı bulabilirsiniz. Fiziksel ve ruh sağlığınıza önem veriyorsunuz. Ancak yine de sizin de verdiğiniz 'Hayır' cevaplarınızı olumlu yönde düzeltirseniz, Alzheimer riskini düşürmenizi sağlayacak.

23-25 Puan: Tebrikler! Oldukça sağlıklı yaşlanıyorsunuz.



Kronolojik yaşınızdan 15 yaş çıkararak beyin yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Sağlıklı, genç ve üretken bir beyne sahipsiniz. Hayatınızı bu şekilde sürdürmeye devam ederseniz, Alzheimer riskini en alt seviyede tutabilirsiniz.