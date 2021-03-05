Beyin yakan sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na zor soru: 25 yıldır İstanbul ve Ankara'da CHP yoktu, kaos mu vardı?

Dün Kadıköy’de esnafı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşıda dolaştı. Bir esnafın davetini geri çevirmeyen CHP Lideri, kapalı dükkanının önüne konulan masada açıklamalarda bulundu.

CHP’li belediyelerde her gün patlak veren taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, burada akla ziyan sözler sarfetti.

CHP'li belediyelere dua istedi

Kılıçdaroğlu, “Var olan iktidar, samimi olarak söylüyorum, oturup kalkıp CHP’li belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de kaos çıkar. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Böyle bir düzen olabilir mi?” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun beyin yakan sözleri “25 yıldır Ankara ve İstanbul'da CHP yoktu, kaos mu vardı?” sorusunu sordurttu.

Yaklaşık 2 senedir İstanbul ve Ankara’yı yöneten CHP’li belediye başkanlarının, heykel ve bol bol reklam dışında elle tutulur bir hizmeti olmadı.