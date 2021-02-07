Beyin yakan “Berkin Elvan'ın ablasının gözaltı senaryosu”nda ikinci perde! Bu kez babasını konuşturdular

Solak cephenin istismar ettiği Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden isimlerden Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Birleşik Mücadele Güçleri” tarafından düzenlenen eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

Elvan'ın avukatı Deniz Özen, Elvan’ın eylemle bir ilgisi olmadığını ve polis tarafından durdurulduğu sırada eylemin yapıldığı yerden en az 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu, polis tarafından eylem alanına zorla götürülerek orada gözaltına aldığını yalanını uydurmuştu.

Baba yalanı sürdürdü

Baba Sami Elvan kızıyla ilgili son durumu anlattı. Fitne yayan karanlık odatv’ye konuşan Sami Elvan uydurulan yalanı sürdürdü. Elvan “Emniyet ifadesi akşam alınmış. Bugün savcılığa gönderileceğini öğrendik” dedi.

Kızı Özge’nin eylemde gözaltına alınmadığını savunan Sami Elvan, “Kadıköy’de bir arkadaşını ziyarete gitmişti. Eylemde değildi. Arkadaşından ayrıldıktan sonra sokak ortasında gözaltına almışlar. Eyleme gitmiş gibi davranmışlar” dedi.