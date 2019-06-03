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Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl mücadele edilir?

Beyin sisinin sebep olduğu hastalıklara yakalanmamak için erkenden önlem almak çok kıymetli… Peki, ama nedir bu beyin sisi?

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:42
Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl mücadele edilir?

Beyin sisi tıbbi bir durum değildir. Bu ifade düşünme yeteneği etkileyen durumlar için kullanılan ortak isimdir. Beyin sisi; unutkanlık, konuşma güçlüğü, problem çözme yeteneğinde güçlük, kelimeleri yazarken zorlanma, konsantrasyon sorunu, aşırı yorgunluk ve uyku hali gibi durumların bir arada görülmesine denir. Özellikle cep telefonu ve bilgisayarlara sıkça maruz kalmak beyin sisi sorunu yaşama ihtimalini bir hayli artırıyor. Beyin sisinin kadınlarda görülme oranı ise erkeklerden çok daha fazla.

Beyin sisine neden olabilecek durumlar nelerdir?

MS

Kronik yorgunluk sendromu

Menopoz

Depresyon

Tükenme sendromu

Demir eksikliği anemisi

Tiroid hastalıkları

Yoğun şekilde anti-depresan kullanımı

Stres

Kemoterapi

Cep telefonları tetikliyor!

Yapılan araştırmalar beyin sisinin cep telefonlarının etkisiyle daha çok yaşandığını belirtiyor. Yapılan bir araştırmaya göre cep telefonları insan beyninin işlevini yüzde 22 oranında azaltıyor. Ayrıca cep telefonu bağımlılığı baş ağrısı, yorgunluk gibi faktörlerin yaşanma ihtimallerinin yüzde 38 arttırıyor.

Beyin sisine yakalanmamak için neler yapılmalı?

Cep telefonlarının işlevini unutmayın

Sosyal medyada geçireceğiniz vaktin en azından yarısını kitap okuyarak geçirmeye ne dersiniz? Cep telefonlarınızla aranızdaki bağı biraz da olsa azaltmak bu tip ciddi hastalıkları yaşama ihtimalinizi en aza indirecektir. Özellikle gece yatağa uzandığınızda elinize telefon almayın. Telefon uykunuzu getirmez aksine uyku düzeninizi alt üst eder. Sağlıklı bir beden için su ne kadar kıymetliyse düzenli uyku da bir o kadar önemlidir.

Televizyonla ilişkinizi azaltın

Hayatınızdaki teknolojik aletlerinin varlığını en aza indirmek sağlığınız için son derece önemlidir. Gece uyku vakti gelene kadar televizyon ekranı önüne çakılı kalmak beynin işlevini olumsuz etkileyen hastalıklarla karşılaşma ihtimalini arttırın.

Bol bol okuyun

Bol bol okumak Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bu nedenle sağlıklı bir beyin için her gün sıklıkla kitap okumanızı öneririz.

Hobi edinin

Bir hobi edinmek beyin sağlığınız için son derece faydalıdır. Ayrıca bu tip hobilerle meşgul olmanız mutlu olmanızı da sağlayacaktır.

Kafein tüketimini azaltın

Günlük kafein tüketiminizi azaltmanız uykusuzluk, stres gibi durumlardan uzak kalmanıza yardım edecektir.

Sağlıklı beslenme

Sağlıklı beslenme beyninizle ilgili yaşayacağınız sorunların en aza inmesine yardım edecektir.

Hafıza oyunları

Kitap okumak kadar hafıza egzersizleri de beyin sağlı için kıymetlidir.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:42
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