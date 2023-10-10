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Kadın - Aile Beyin sağlığını korumada en etkili besin! Bunamaya karşı koyuyor! Öyle bir şifası var ki: Balık hafızasından kurtarıyor
Kadın - Aile

Beyin sağlığını korumada en etkili besin! Bunamaya karşı koyuyor! Öyle bir şifası var ki: Balık hafızasından kurtarıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 23:33:00 - 2023-10-10 23:53:35
Beyin sağlığını korumada en etkili besin! Bunamaya karşı koyuyor! Öyle bir şifası var ki: Balık hafızasından kurtarıyor

Vücudumuzdaki en önemli organların başında gelen beynimiz birçok hayati işlevimizi sağlıyor. Beyin sağlığımızı güçlü tutmak ise tükettiğimiz gıdalardan geçiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek bu nedenle çok önemli olsa da bazı gıdalar, beyin üzerinde diğer gıdalardan çok daha olumlu etkilere sahip. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Bozkurt, beyin sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken yiyecekleri paylaştı.

Beyin tükettiğimiz besinlerden etkilenen bir organdır. Sağlıklı bir beyne sahip olmak için bazı besinlerin tüketilmesi önemlidir. Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında bilgiler verdi.

Beyin sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarını öğrenmek için aşağıdaki besinleri göz ardı etmeyin.

YABAN MERSİNİ

Yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun zaman sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Strese karşı koruyucu olan yaban mersini, hafızayı geliştirir ve unutkanlığa iyi gelir.

OMEGA-3
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Omega-3 beyin fonksiyonları için önemli bir besin kaynağıdır. Nitekim beynin kuru ağırlığının çoğunluğunu omega yağ asitleri oluşturur. Davranış ve bilişsel olaylarda etki sağlar. Somon, tuna, uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı, ceviz, keten tohumu, fındık, avokado ve soyada bulunur.
B VİTAMİNİ

B vitamini yoğurt (doğal), et, balık, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerde mevcuttur. Bu besinleri ölçülü olarak tüketmek beyin sağlığına katkıda bulunur. B vitamini eksikliği beyin ve sinir sisteminde bazı hasarların oluşmasına neden olabilir. B vitamini aynı zamanda sinir iyileşmesinde de görev alır. Şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrıları tedavi etmekte faydalı etkisi mevcuttur.

KİVİ

Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu besin damar ve beyin sağlığı açısından çok önem taşımaktadır. Beyin gücünü ve belleği arttırır. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir.

YUMURTA

İçeriğinde beyindeki hafıza bölümü için lazım olan A, D, B12 ve diğer B grubu vitaminlerini barındırır. Vücudun uyanık kalmasını sağlayan yumurta, beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli ve önemli bir aminoasit olan tirozini içerir.
SOĞAN

Yüksek antioksidan içeren soğan, probiyotik özelliğiyle ile bağışık sisteminin güçlendirilmesinde yararlıdır. Ayrıca hafızayı güçlendirir, Alzheimer ve demans gibi algı ve hafıza problemlerine karşı koruyucudur.

SU

Vücudun büyük oranı sudur. Susuzluk beyinde kortizol adı verilen bir hormon salgılamasına yol açar. Bu hormonda meydana gelen artış beynin bilgi depolama bölümünün küçülmesine ayrıca hafıza gücünün azalmasına sebep olur. Kortizol adrenalin üretiminde de artmaya neden olarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler ve hafıza problemlerine yol açabilir.

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