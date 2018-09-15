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Beyin kanamasından ölen gurbetçi kadının organları, 3 hastaya hayat verecek

Almanya'da yaşayan tatil için Ordu'daki yakınlarının yanına gelen ve beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Fatma Baş'ın organları üç hastaya nakledilecek.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
Beyin kanamasından ölen gurbetçi kadının organları, 3 hastaya hayat verecek

Ordu'da beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının iki böbreği ve karaciğeri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Almanya'dan tatil için memleketi Ordu'daki yakınlarının yanına gelen 65 yaşındaki Fatma Baş, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan kadının beyin ölümü gerçekleşti.

OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından Baş'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine Samsun'dan gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik operasyonla Fatma Baş'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere çıkardı.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mithat Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin organ bağışı konusunda duyarlı bir davranış sergileyerek örnek olduğunu söyledi. Böbrekler ve karaciğerin İstanbul'daki üç hastaya nakledilmek üzere alındığını belirten Yağlı, organ bağışının önemine değindi.

'ORGAN BAĞIŞI YAPIN' ÇAĞIRISI

Türkiye'de organ bağışı bilincinin her geçen yıl daha da arttığına ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Yağlı, "Tüm insanlarımızın organ bağışı yapmasını istiyoruz. Maalesef organ bağışı noktasında Avrupa'da ülke olarak en son sıradayız. Bu sayıyı mutlaka artırmamız gerekiyor çünkü ülkemizde 40 bine yakın insan organ bağışı bekliyor." dedi.

Fatma Baş'ın kardeşi Kaşif Korkmaz ise ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Ancak kardeşimin organlarının başkalarında yaşayacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bizim bu organlara ihtiyacımız var. Bugün bana yarın size. Lütfen Türkiye duy sesimi. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Hep beraber organ bağışına karşı duyarlı olalım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Organ bağışı
  5. Gurbetçi kadın
  6. Fatma Baş
  7. Beyin kanamasından öldü
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