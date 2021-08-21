  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya genelinde yapılan aşı sayısı belli oldu
Aşı olmadı, pişman oldu! "Korkudan lavaboya gidemiyorum"
Bakan Soylu toplanan parayı açıkladı
"ABD imparatorluğunun çöküşü"
Medya Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan yeni haber
Medya

Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan yeni haber

TRT1'in Teşkilat dizisinde Mete karakterini oynayan Mesut Akusta'dan güzel haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:28:00 -
Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan yeni haber

Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan 57 yaşındaki Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Tedbir amaçlı uyutuldu

Ameliyatı başarılı geçen yıldızın, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Güzel haber geldi

Hürriyet'in haberine göre; Akusta'nın bugün uyandırılacağı ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

midyat'lı

sadece Teşkilat rölü ile bile olsa o kalbimize taht kurdu ALLAHTAN acil şifa diliyorum ve tekrar onu izlemek için yeni sezonu iple çekiyoruz.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay