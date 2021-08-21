Beyin kanaması geçiren Teşkilat'ın Mete'si Mesut Akusta'dan yeni haber
TRT1'in Teşkilat dizisinde Mete karakterini oynayan Mesut Akusta'dan güzel haber geldi.
Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan 57 yaşındaki Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
Tedbir amaçlı uyutuldu
Ameliyatı başarılı geçen yıldızın, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.
Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Güzel haber geldi
Hürriyet'in haberine göre; Akusta'nın bugün uyandırılacağı ortaya çıktı.