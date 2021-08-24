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Medya Beyin kanaması geçiren Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Eşinden paylaşım geldi
Medya

Beyin kanaması geçiren Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Eşinden paylaşım geldi

TRT1'de ekranlara Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta'nın sağlık durumu merakla araştırılıyor. Eşinden gelen son paylaşım ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:01:00 -
Beyin kanaması geçiren Teşkilat oyuncusu Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Eşinden paylaşım geldi

Usta oyuncu Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, tedbir amaçlı uyutulmuştu. Uyandırılması beklenen usta oyuncudan henüz haber yok. Ancak eşi Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yaptı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutulmuştu.

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yaptı. Sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, Akusta'ın paylaşımı duygulandırdı.

Şafak Özbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı. Bu durum usta oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu şeklinde yorumlandı.

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