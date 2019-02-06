Beyin kanaması geçiren Ayça öğretmen hayatını kaybetti Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Camili köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan öğretmen fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren (33) hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Camili köyü Şehit Niyazi Karakoca Okulu'nda görevli fen bilgisi öğretmeni Ayça İvren, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden İvren'in yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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