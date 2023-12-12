Beyin hayal kırıklıklarını depresyonmuş gibi algılıyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Dr. Yıldız Burkovik, hayal kırıklığıyla baş etmenin yollarını anlattı. “Hayal kırıklığı denilen şey beklentilerin olmamasıdır.” diyen Uzman Klinik Psikolog Dr. Yıldız Burkovik, yaşadığımız şeylerin bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığını fakat belirli bir ölçüde olduğu zaman daha kontrol edilebilir olduğunu söyledi.

Bazıları neden sık hayal kırıklığına uğrar?

Hayal kırıklığının yıkıcı olduğu zaman oldukça kötü olduğunu da kaydeden Dr. Yıldız Burkovik, “Birçok örnek verilebilir. İstismara uğramış kişiler, anne baba tarafından ihmal edilmiş çocuklar... Bu tarz durumlarda beklentiler hiç geçekleşmediği zaman insan ‘yine gerçekleşmezse’ diye bekliyor.” dedi.

Sık hayal kırıklıkları yaşanmasına ilişkin de Uzman Klinik Psikolog Dr. Yıldız Burkovik, şunları söyledi: “Öncelikle ‘neden böyle bir duruma açığız’ onu düşünmenizi sağlıyor. Birçok insan sürekli hayal kırıklığına uğramazken eğer siz bunu sürekli yaşıyorsanız kendi düşüncelerinize bakmanız lazım. Kendinizi sürekli olumsuz, karamsar bir düşünce içerisine sokuyorsanız zaten orada hayal kırıklığı bir şekilde gelecektir. Beyin bu hayal kırıklıklarını, üzüntüleri depresyonmuş gibi algılamaya başlar.”

Beklenti düzeyi çok fazla olursa bu sefer ciddi hayal kırıklığı olur

Beklentileri düşürmenin kişileri mutlu etmeyeceğini de dile getiren Dr. Yıldız Burkovik, “Aksine bu daha kötü hale getirir. Beklentilerinizi önce belirli bir düzeyde tutmalısınız. Yani bir anda üst noktaya çıkıp olağanüstü şeyler beklememelisiniz. Bu sefer de başkalarıyla kendinizi kıyaslamaya başlarsınız. ‘O yaptı ben neden yapamıyorum, ondan daha iyi pozisyonda olmalıyım.’ gibi. Beklenti düzeyi çok fazla olursa bu sefer ciddi hayal kırıklığı olur. Bu yüzden adım adım ileriye doğru gitmek lazım.” şeklinde konuştu.

Arkasında duran ebeveyni varsa çocuk çok daha fazla kuvvetleniyor

Hayal kırıklığı yaşayıp yaşamamanın veya bundan etkilenip etkilenmemenin çocukluktan itibaren yaşam tarzıyla ilgili olduğunu da anlatan Dr. Yıldız Burkovik, “Arkasında duran ebeveyni varsa her koşulda destekleyen, yol gösteren, belirli koşullarda ilerlemesi için yanında olursa o zaman çocuk çok daha fazla kuvvetleniyor. Kendisi zaten korkan ebeveyn hiçbir şekilde örnek olmadığı için zaten kişi yetişkinlikte de artık çok fazla bir şey yapamayacak hale geliyor.” diye sözlerini tamamladı.

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