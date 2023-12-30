  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Erdoğan istifasını istedi” denilmişti! Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş gelişme! TFF son kararı açıkladı

Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Diyarbakır'da özel jet kazası!

Uzman isim duyurdu! Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü

Amacın ne Ali Koç? İngiliz oyunuyla Suudilerle Türkiye’nin arasını açmak mı?

Türkiye'ye korkutan acil 3 gece uyarısı! Cuma ve cumartesi gecesi kaldı, pazar sabah başka uyanacağız

'Marşı istemediler' denmişti: Statta İstiklal Marşı Okuma Provaları'nın yapıldığı görüntüler ortaya çıktı!

MiT Kamışlı'da hazine buldu! Torbalara doldurmaya devam...

CHP’li Özgür Özel böyle itiraf etmiş: “Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz” demişti. "YİNE SIKIŞTILAR" IKBY kanalına çıkarken Türk Bayrağını kaldıran CHP konu Arabistan olunca Yeniden Atatürkçü kesildi
Kadın - Aile Beyazlayan saçlarınızı doğal rengine kavuşturan etkili kür tarifleri: İşte tek seferde, yüksek seviye! Saç için süper fırsat
Kadın - Aile

Beyazlayan saçlarınızı doğal rengine kavuşturan etkili kür tarifleri: İşte tek seferde, yüksek seviye! Saç için süper fırsat

Yeniakit Publisher
2023-12-30 15:13:00 - 2023-12-30 15:16:50
Beyazlayan saçlarınızı doğal rengine kavuşturan etkili kür tarifleri: İşte tek seferde, yüksek seviye! Saç için süper fırsat

Saçlarda yaşanan beyazlama sorunu hem erkeklerin hem de kadınların ortak problemi olarak ön plana çıkar. Neredeyse herkesin problemi. Saç dökülmesini engelleyen yüzde yüz etkili doğal yöntemler ise haberimizde...

Saçlarda yaşanan beyazlama sorunu hem erkeklerin hem de kadınların ortak problemi olarak ön plana çıkar. Yaşanan değişime sebep olan faktörler fiziksel olabileceği gibi çevresel etmenler kaynaklı da olabilir. İstenmeyen bir durum olarak ön plana çıkan beyaz saç rengini tekrar doğal rengine kavuşturabilmek mümkündür. Doğru işlemlerin uygulanmasıyla beraber beyaz saçlar tekrar doğal renklerine gelebilirler. Kimyasal ürünlerin kullanılması saçlarda daha fazla beyaz rengin oluşmasına yol açabileceğinden dolayı her zaman doğal renkle doğal görünüm elde etmek ön planda tutulmalıdır.

Beyazlayan Saçların Doğal Rengin Gelmesi Nasıl Sağlanır?

Doğal saç rengine tekrar kavuşmak isteyenler için doğal uygulanabilecek kürler sayesinde beklenen sonuçların alınması kolaylıkla elde edilebilir.

Hindistan Cevizi Yağı Kürü
Hindistan cevizi yağı, saçların rengine pozitif anlamda katkı sağlar.

Kürün hazırlanması ve uygulaması için; organik Hindistan cevizi yağı ve 3 kaşık limon suyu yeterlidir. Birbirlerine karıştırılmalarının ardından saç diplerine masaj yapılacak şekilde iyice uygulama yapılır. Durulama işlemi 10 dakikanın ardından gerçekleştirilir. Haftada 3 kez uygulanması idealdir.

Siyah Çay Terapisi

Siyah çay, saçların doğal rengine ulaşmasında etkili seviyede rol oynar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 tatlı kaşığı kadar siyah çay sıcak su içerisinde kaynatılır. İyice kaynadığı görüldükten sonra ocaktan alınarak 1.5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Karıştırıldıktan sonra tamamen soğumaya bırakılır. Saça uygulanabilecek hale gelmesinin ardından uygulama gerçekleştirilerek kolaylıkla saçın rengi istenilen seviyeye getirilir.

Mucizevi Patates Yöntemi

Patatesler, içerikleri bakımından saçı besleyen ve aynı zamanda pigmentlere etki eden yapıdadır.

5-6 adet orta boy patates soyulur. Kabukları pişirilecek olan kaba koyularak su eklenir. Yüksek ateşte kaynamaya bırakılır. Karışımın soğumasının ardından kaba koyulur. Sadece patates kabukları kalacak şekilde süzüldükten sonra, biraz daha beklenir. En son adım olarak saçlara uygulama gerçekleştirilir.

Repingmentasyon Spreyleri
Doğal formülle hazırlanmış olan repigmentasyon spreyleri, her zaman saç görünümüne pozitif anlamda katkı sağlar. Beyaz saçlarından memnuniyetsiz olanlar için tamamen organik olmalarıyla saçların tekrar eski renklerine ulaşmalarını tetikleyici özelliğe sahiptir. Spreylerin kullanımı düzenli olarak saç bakımıyla beraber gerçekleştirilebilir durumda olur. Kimyasal içeriğe sahip olmaları nedeniyle her zaman beklenen görünümü elde etmede etkili kullanımı beraberinde getiren özellikleri bulunur.

Ihlamur neye iyi gelir? Ihlamur çayı nasıl demlenir? Siz de hemen sipariş edin, sudan ucuz: yapan bir anda şifa buldu, böylesi yok
Ihlamur neye iyi gelir? Ihlamur çayı nasıl demlenir? Siz de hemen sipariş edin, sudan ucuz: yapan bir anda şifa buldu, böylesi yok

Kadın - Aile

Ihlamur neye iyi gelir? Ihlamur çayı nasıl demlenir? Siz de hemen sipariş edin, sudan ucuz: yapan bir anda şifa buldu, böylesi yok

Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın
Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın

Kadın - Aile

Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın

Pekmez toprağı nedir ve ne işe yarar?
Pekmez toprağı nedir ve ne işe yarar?

Kadın - Aile

Pekmez toprağı nedir ve ne işe yarar?

Bu yırtıcı, korkunç kafa: Önce Güney Amerika'ya hükmetti! 265 milyon yıllık
Bu yırtıcı, korkunç kafa: Önce Güney Amerika'ya hükmetti! 265 milyon yıllık

Kültür - Sanat

Bu yırtıcı, korkunç kafa: Önce Güney Amerika'ya hükmetti! 265 milyon yıllık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23