Beyazlayan saçlarınızı doğal rengine kavuşturan etkili kür tarifleri: İşte tek seferde, yüksek seviye! Saç için süper fırsat

Saçlarda yaşanan beyazlama sorunu hem erkeklerin hem de kadınların ortak problemi olarak ön plana çıkar. Yaşanan değişime sebep olan faktörler fiziksel olabileceği gibi çevresel etmenler kaynaklı da olabilir. İstenmeyen bir durum olarak ön plana çıkan beyaz saç rengini tekrar doğal rengine kavuşturabilmek mümkündür. Doğru işlemlerin uygulanmasıyla beraber beyaz saçlar tekrar doğal renklerine gelebilirler. Kimyasal ürünlerin kullanılması saçlarda daha fazla beyaz rengin oluşmasına yol açabileceğinden dolayı her zaman doğal renkle doğal görünüm elde etmek ön planda tutulmalıdır.

Beyazlayan Saçların Doğal Rengin Gelmesi Nasıl Sağlanır?

Doğal saç rengine tekrar kavuşmak isteyenler için doğal uygulanabilecek kürler sayesinde beklenen sonuçların alınması kolaylıkla elde edilebilir.

Hindistan Cevizi Yağı Kürü

Hindistan cevizi yağı, saçların rengine pozitif anlamda katkı sağlar.

Kürün hazırlanması ve uygulaması için; organik Hindistan cevizi yağı ve 3 kaşık limon suyu yeterlidir. Birbirlerine karıştırılmalarının ardından saç diplerine masaj yapılacak şekilde iyice uygulama yapılır. Durulama işlemi 10 dakikanın ardından gerçekleştirilir. Haftada 3 kez uygulanması idealdir.

Siyah Çay Terapisi

Siyah çay, saçların doğal rengine ulaşmasında etkili seviyede rol oynar.

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2 tatlı kaşığı kadar siyah çay sıcak su içerisinde kaynatılır. İyice kaynadığı görüldükten sonra ocaktan alınarak 1.5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Karıştırıldıktan sonra tamamen soğumaya bırakılır. Saça uygulanabilecek hale gelmesinin ardından uygulama gerçekleştirilerek kolaylıkla saçın rengi istenilen seviyeye getirilir.

Mucizevi Patates Yöntemi

Patatesler, içerikleri bakımından saçı besleyen ve aynı zamanda pigmentlere etki eden yapıdadır.

5-6 adet orta boy patates soyulur. Kabukları pişirilecek olan kaba koyularak su eklenir. Yüksek ateşte kaynamaya bırakılır. Karışımın soğumasının ardından kaba koyulur. Sadece patates kabukları kalacak şekilde süzüldükten sonra, biraz daha beklenir. En son adım olarak saçlara uygulama gerçekleştirilir.

Repingmentasyon Spreyleri

Doğal formülle hazırlanmış olan repigmentasyon spreyleri, her zaman saç görünümüne pozitif anlamda katkı sağlar. Beyaz saçlarından memnuniyetsiz olanlar için tamamen organik olmalarıyla saçların tekrar eski renklerine ulaşmalarını tetikleyici özelliğe sahiptir. Spreylerin kullanımı düzenli olarak saç bakımıyla beraber gerçekleştirilebilir durumda olur. Kimyasal içeriğe sahip olmaları nedeniyle her zaman beklenen görünümü elde etmede etkili kullanımı beraberinde getiren özellikleri bulunur.