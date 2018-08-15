THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Beyazlayan saça ne iyi gelir?

Saç beyazlanması yaşlanma göstergesi olarak kabul ediliyor. Oysaki tüm yaş gruplarında saç beyazlanması görülebilir. Peki, saç beyazlamasını önlemenin doğal yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:02
Beyazlayan saça ne iyi gelir?

SOĞAN SAÇ DERİSİNİ BESLER

Sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir.Soğan sağlık ve güzellik açısından sayısız faydaya sahiptir, bunu içeriğindeki yüksek oranda besleyici özelliklerine borçludur. Erken saç beyazlamasını yavaşlatmak için soğan doğrudan saç derisine uygulanabilir.İngiltere Birleşik Krallığı Bradford Üniversitesinde yapılan bir çalışmada soğanın katalaz olarak bilinen bir enzimi içerdiği ve bunun da saç köklerinde biriken ve renklerini kaybetmelerine yol açan hidrojen peroksidi ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Buna ek olarak, soğanı uyguladığınızda saçlarınızın sağlıklı uzamasını da desteklemişoluyorsunuz.

AVOKADODA BULUNAN E VİTAMİNİ SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR

Erken yaşlanmayı önlemek için bire birdir. Bu süper nemlendirici meyve parlak saçlar ve erken yaşlanmayı önlemek için bire birdir. Avokado mineraller, yağlı asitler ve saç sağlığı için gerekli olan E vitaminin rejeneratif özelliklerini taşır.Bunların hepsinden yararlanmak için meyveyi açıp içini ezin ve saçlarınıza ve saç derinize maske uygulayın.

KINA

Kına saç boyası olarak da kullanılan doğal bir pudradır ve kimyasal ürünlerdeki gibi olumsuz yan etkileri yoktur. Bu doğal madde kırmızımsı renge sahiptir ve farklı malzemelerle kullanılırsa başka renkler de oluşturabilir.Kınayı biraz suyla karıştırıp saçlarınıza bu macunu uygulayın. Koyu kahverengi saçlar için bir diğer seçenek ise bunu uygularken biraz Hindistan cevizi yağı kullanmaktır.

CEVİZ YAPRAKLARINDAN ÇAY YAPARAK SAÇLARINIZA UYGLAYIN

 Ceviz yaprakları beyaz saçları saklar ve kimyasal malzemelerdeki gibi olumsuz yan etkiler olmadan görünümlerini azaltır.Ağacın yaprakları junglona olarak bilinen bir madde içerir, bu kozmetik endüstrisinde de kullanılan doğal bir renklendiricidir. Ceviz yapraklarından bir çay yapın ve saçlarınıza uygulamadan önce 15 dakika soğutun.

ADAÇAYI SAÇINIZIN RENGİNİ RESTORE EDER

Saçları koyultmak ve beyazları kapatmak için adaçayı yapraklarından çay yapın.Adaçayı içeriğinde bir çok doğal boya içerir ve bu da doğal saç renginizi restore eder ve beyaz saçların ortaya çıkışını azaltır. Saçları koyultmak ve beyazları kapatmak için adaçayı yapraklarından çay yapın, iyice rengi ve özü çıkana kadar 30 dakika kaynatın. Sonra ılık hale gelince saça uygulayın. En iyi sonuçları almak için haftada 3 kez uygulayın.

BİBERİYE BEYAZLARLA DOĞRUDAN SAVAŞAN ANTİOKSİDANLAR İÇERİR

Beyazlarla doğrudan savaşan antioksidanlar içerir.Bu bitki saç bakımı için çok popülerdir çünkü saç uzamasını teşvik eder ve saçın doğal rengini korumasına yardımcı olur. Biberiye yüksek oranda kafeik ve biberiye asitleri, beyazlarla doğrudan savaşan antioksidanlar içerir.

1/4 bardak Biberiye

1/4 bardak Adaçayı

2 bardak Su (400 ml)

NASIL HAZIRLAYACAKSINIZ?

Suyu kaynama noktasına getirin ve şifalı bitkileri ekleyin. Saçlarınıza ve saç derinize uygulamadan önce bütün gece bekletin.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu
    1. Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu
    2. Türkiye'nin yaptırımları ABD'yi ne..
    3. Adana Demirspor'dan dolar kampanyası
    4. Hulusi Akar'dan YÖK'e bedelli askerlik..
    5. Terör örgütü PKK'da kan kaybı sürüyor!
    6. Alanyaspor 20 yaşındaki oyuncuyu..
    7. Akhisarspor, Rizespor'u gözüne kestirdi
    8. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya..
    9. Pence'den bir tehdit daha: Türkiye..
    10. Berat Albayrak: Bir kez daha..
    11. CNN'den Trump'a sert uyarı: Türkiye..
    12. Erdoğan'dan Katar açıklaması: Kardeşim..
    13. FKÖ'den dikkat çeken İsrail..
    14. Diyanet açıkladı: Ekonomik saldırıya..
    15. TSK açıkladı! Kırmızı listedeki..
    16. Lejyoner hastalığı nedir? Belirtileri..
    17. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    18. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    19. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    20. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Dolar tepetaklak! Yeni güne...
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...
    Yiğit Bulut'tan ilginç sözler: Türk-Rus imparatorluğu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap