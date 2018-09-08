Beyazıt'ta tramvay kazası! Yaralı turistler var
Beyazıt'ta kırmızı ışıkta tramvay yolundan geçmeye çalışan iki turiste Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın çarpması sonucu turistlerin yaralandığı, yaralılardan birinin de hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.08 Eylül 2018 Cumartesi 11:11
Beyazıt’ta kırmızı ışıkta tramvay yolundan geçmeye çalışan iki turist yaralandı.
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt durağına yakın noktada yolun karşısına geçen iki kadın turiste çarptı.
JAPON TURİSTLER YARALANDI
Japon uyruklu turistler Yoko Takahashi (58) ve Tami Ishıda (48) çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazanın, kadın turistlerin kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada meydana geldiği ifade edilirken, Yoko Takahashi'nin (58) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir süre aksadı.
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