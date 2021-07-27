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Sağlık Beyazıt Öztürk kamera karşısına geçerek çağrı yaptı!
Sağlık

Beyazıt Öztürk kamera karşısına geçerek çağrı yaptı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara aşı çağrısı yapan Beyazıt Öztürk, kamera karşısına geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 21:35:00 - 2021-07-27 21:51:05

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk'ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Bakan Koca kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün  vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Beyazıt Öztürk çağrı yaptı

 

Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

 

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