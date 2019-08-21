0553 313 94 23

Beyazgül’den ailelere çağrı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum bünyesinde hizmet veren yüzme havuzlarını inceleyerek eğitimleri denetledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
Beyazgül’den ailelere çağrı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum bünyesinde hizmet veren yüzme havuzlarını inceleyerek eğitimleri denetledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP 3. etap içerisinde yer alan yüzme havuzuna giderek burada çocuklara yönelik devam eden yüzme kurslarını denetledi. Temaslarında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, kurumsal olarak atılan tüm adımlarda gençleri düşünerek hareket ettiklerini belirtti.


Şanlıurfa’nın 19.5 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, sıcak yaz aylarında çocukların kanalet veya gölet gibi tehlikeli yerlere gitmemesi için havuzların tam kapasite ile hizmet verdiğini ifade etti.


“17 havuzumuzla tam kapasite hizmet veriyoruz”


Beyazgül, denetimlerinin ardından yaptığı değerlendirmesinde, genç ve dinamik bir nüfusa sahip Şanlıurfa’da ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Şanlıurfa gençliğini hep birlikte eğitim ve spora yönlendirmek istediklerini belirtenBeyazgül, "Çocuklarımız Büyükşehir Belediyemizin havuzlarında hem eğitim alıyorlar, hem de yüzerek serinliyorlar. Urfa’mız sıcak bir şehir. Şehrimize 17 yüzme havuzu ile hizmet veriyoruz. Havuzlarımızdan 40 bine yakın çocuğumuz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik tüm hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Yüzme havuzlarımızın sayılarını arttıracağız. Çocuklarımız kanaletlerde veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler çok üzülüyoruz. Velilelere de çağrımız lütfen çocuklarımızı kanalet ve gölet gibi tehlikeli yerlerden uzak tutsunlar. Çocuklarımız Büyükşehir havuzlarında sürekli olarak gözetim altında oldukları için aileler gönül rahatlığıyla evlatlarımızı bize emanet edebilirler. İnşallah çocuklarımızın daha mutlu bir gelecek içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Beyazgül, ardından çocuklarla günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sento Caddesi baştan sona kadar yenileniyor
    1. Sento Caddesi baştan sona kadar..
    2. ’Şaşkın’ tavuğa 13. doğum günü..
    3. Kayyım atanan büyükşehirde operasyon!..
    4. Elazığ'a sazan dopingi! Yüzlerce yavru..
    5. Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum..
    6. Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom..
    7. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    8. Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    9. DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör..
    10. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    11. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    12. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    13. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    14. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    15. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    16. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    17. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    18. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    19. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    20. Van Büyükşehir Belediyesi..
    21. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    22. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    23. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    24. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    25. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    26. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    27. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    28. AK Partili Ünal: "AK Parti 18. kuruluş..
    29. Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon
    30. Hakkari’de başıboş köpeklere yiyecek..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!