Beyaz yakalıların "iki yakası" bir araya gelecek mi? En büyük dertleri maaşlar

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan ve aynı zamanda 6 Şubat depremleri ile yüzyılın felaketini yaşadığımız, son aylarında ise savaşın acı yüzünü gördüğümüz 2023’ü geride bırakıp 2024’e girmişken, Türkiye’deki şirketlerin bel kemiği niteliğindeki beyaz yakalıların yeni yıla ilişkin düşünce ve beklentileri AGS Global tarafından bir araştırmanın konusuna dönüştürüldü.

Beklentiler kadraja alındı

Araştırmaya göre 10 beyaz yakalıdan 6’sı dünya ve Türkiye adına 2024’ün 2023’ü aratacağını söylerken, enflasyon ve hayat pahalılığı 2024’e de damgasını vurmaya devam edecek. 130 ülkede operasyon yürüten bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global tarafından 26-30 Aralık 2023 tarihleri arasında online yöntemle gerçekleştirilen araştırma, beyaz yakalıların 2024 yılından beklentilerini kadraja alıyor.

2024, 2023’ü aratacak mı?

Türkiye’nin önde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde profesyonel hayatını sürdüren 224 beyaz yakalının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; her 10 katılımcıdan 6’sı (%60,7) 2024 yılından dünya ve Türkiye adına 2023 yılına kıyasla daha az ümitli olduğunu söylerken, yeni yıldan ümitli olanların oranı ise %25. 2024 yılında beyaz yakalılara göre Türkiye’nin en büyük sorunları enflasyon ve hayat pahalılığı (%91,1) olacak. Onu daha yüksek vergiler (%62,5) ve göçmenler (%55,4) izleyecek.

Enflasyon için beklenti yılı 2026

Araştırmaya göre beyaz yakalıların yarısına yakını (%48,2) yerel seçimlerden sonra Türkiye açısından her şeyin daha kötü olacağını düşünürken, iyimserler ise oldukça küçük bir kesim (%8,9) tarafından temsil ediliyor. %39,3’lük bir kesim ise uzun sayılabilecek bir süre seçim olmamasını Türkiye açısından olumlu bir süreç olarak kabul ediyor.

En büyük dert maaşlar

Araştırmanın ilginç çıktılarından biri ise beyaz yakalıların 2024 yılında kariyerlerinden beklentilerine ilişkin. Buna göre %39,3’lük bir kesim 2024 yılında kariyerlerinden ümitli olduğunu söylerken, onu kariyeri adına ümitsiz olanlar (%35,7) izliyor. 4 beyaz yakalıdan biri ise kariyerinin 2024 yılındaki akıbeti hakkında kararsız olduğunu ifade ediyor. Kariyerle ilgili en büyük üç endişe ise sırasıyla yetersiz maaş (%51,8), hedefsiz-motivasyonsuz kalmak (%46,4) ve yetersiz özlük hakları (%30,4) olarak sıralanıyor. İşten ayrılmak ve istediği firmaya geçememek ise %17,9’ar ile takipçi endişe kaynakları. En az vurgu yapılan husus ise yetkilerin azaltılması (%12,5).

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