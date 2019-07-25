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Beyaz un yerine badem unu kullanmanın faydaları nelerdir?

Badem unu nedir? Badem unu sağlık için faydalı mıdır? Badem unu nasıl kullanılır? Badem unu hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizde ulaşabilirsiniz…

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
Beyaz un yerine badem unu kullanmanın faydaları nelerdir?

Dünyadaki en iyi E vitamini kaynağı bademdir. Uzmanlar sağlıklı bir beden için her gün 10-15 adet badem tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. 90 gram badem günlük E vitamini ihtiyacının yüzde yüzünü karşılar. Bademin rondodan çekilmesi sonucu ise ortaya badem unu ortaya çıkıyor. Aslında bu un değil badem tozu ama kullanım şekli onu, unun yerine koyuyor. Badem ununu, beyaz unu kullandığınız tüm tariflerde kullanabilirsiniz. Badem unuyla yaptığınız yemekler inanın normal unu kullandıklarınızdan çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca badem unu normal unla kıyaslandığında kalori bakımından bir hayli düşüktür. Bu nedenle keklerde, kurabiyeler hatta un yerine çorbalara bile gönül rahatlığıyla badem ununu tercih edebilirsiniz. Normal una göre lezzet konusunda öne geçen, düşük kalorili badem ununun sağlığa olan diğer faydaları ise şöyle;

Kalp dostu

Badem ununun içerisindeki yağın yüzde 65'inden fazlası doymamış yağdır. Söz konusu bu yağlar kötü kolesterolün dengelenmesi ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar her gün 50 gram badem tüketen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalin bir hayli az olduğunu kanıtlamıştır.

Kanser oluşumunu önlüyor

Dünyanın birinden farklı birçok üniversitelerinde bademin kansere olan ilgisiyle ilgili onlarca çalışma yapıldı. Söz konusu çalışmaların ortak noktası ise bademin başta kolon kanseri olmak üzere birçok kansere karşı koruyucu özellik taşıdığı yönünde.

Kan şekerini dengeliyor

Diyabet hastaları için badem ölçülü tüketildiğinde harika bir çerezdir. Badem içeriği sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Enerji verir

E vitamini, fosfor, demir, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin olan badem gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Bu nedenle badem ununu hayatınızın başköşesine yerleştirmeniz faydalı olacaktır. Elbette, ölçüyü kaçırmadan.

Kilo vermeyi hızlandırıyor

Obezite hastaları üzerinde yapılan çalışmalar düzenli olarak badem tüketen kişilerde metabolizmanın hızlandığını kanıtlamıştır. Günlük beslenmenize bademi eklemeniz hem sağlıklı hem de fit bir bedene sahip olmanızı sağlar.

Nasıl tüketmek gerekiyor?

Böylesi sağlıklı bir gıdayı şeker ve bolca yağ ile kalori deposu haline dönüştürmek yerine bademi daha doğru şekilde tüketmek kıymetli. Örneğin badem alerjisi olmayan çocuğunuza badem unundan pekmezli ya da ballı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı için yoğurdunuza bir miktar badem unu ile lezzet katabilirsiniz. Ama ne olursa olsun sağlıklı bir beden için her gün çiğ badem yemeniz çok önemli. Şayet hamur işlerinden, tatlılardan vazgeçemiyorsanız da bunlara normal un yerine badem unu kullanmanız sizin ve sevdikleriniz yararına olacaktır.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:51
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