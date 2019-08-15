Beyaz Türkler ile beyaz Kürtler ahlaksızlıkta birleşti!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

PKK yayın organı Yeni Yaşam’a konuşan TJA üyesi Sosyolog Hacer Özdemir, aile yapısını tehdit eden Batı kaynaklı sözleşmelerin taahhüt ettiği faaliyetleri yerine getirmek için kemalist feministlerle bir olup çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özdemir, Güneydoğu’ya atanan kayyumların kadın çalışmalarına zarar verdiğini öne sürerek devleti hedef gösterirken, “En çok mücadelesini verdiğimiz noktalardan biridir toplumsal cinsiyet eşitliği.” ifadeleriyle de eşcinselliğin meşrulaştırılmasında bir araç olarak kullanılan toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele verdiklerini itiraf etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savundu, ahlak öğretilerini yok saydı!

Kadınların erkekleştirilmesi, erkeklerin kadınlaştırılmasıyla birlikte yeni, cinsiyetsiz bir insan cinsi oluşturmak için mücadele veren Batı kaynaklı sözleşmeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının talep ettiği gibi erkeğin dönüşmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, “Erkeğin de değişip dönüşmesi zorunluluğu var. O nedenle de bu kampanya erkeğin dönüşmesi için çeşitli çalışmalar yapacak.” dedi. Eşcinselliği meşrulaştıran toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi için, “En çok mücadelesini verdiğimiz noktalardan biridir toplumsal cinsiyet eşitliği. Bizim cinsiyet eşitliği mücadelesinde hep tetikte olmamız gerekiyor, bu mücadeleyi hiç bırakmamamız gerekiyor.” diyen TJA üyesi, kemalist feministlerin söylemini dillendirdiği, “Kadın kahkahasının tartışıldığı, eleştirildiği ve ayıp görüldüğü bir dönem yaşıyoruz maalesef. O nedenle sokaklarda şarkılarımızı söyleyebiliriz, dans edebiliriz. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Buna yönelik somut bir şey yapmak, kadını görünür kılmak istedik. Bu ayıp algısını kırmak için.” ifadeleriyle de toplumun genelinin benimsediği ahlaki öğretileri reddeden ve yıkmayı amaçlayan uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.