'Beyaz tülbentli' kadınlar Öcalan'ın İslam düşmanlığını biliyor mu?

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Marksist-Leninist terör örgütü PKK, ateist ideolojisini muhafazakar Kürtlere kabul ettiremeyince dini duyguları sömürerek kendisine yandaş toplama stratejisi geliştirdi.

Muhafazakar Kürtlerden destek göremeyen PKK ve uzantıları din istismarına girişti.

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere kör, sağır ve dilsiz kalan hain örgütün yayın organı Yeni Yaşam gazetesi, beyaz tülbentli Kürt kadınları üzerinden teröristbaşı Abdullah Öcalan’a uygunlandığı iddia edilen tecridi eleştirdi.

Söz konusu haberde ‘Beyaz tülbentli kadınlar’ ifadesine vurgu yapan gazete, ‘başörtüsü' üzerinden muhafazakar Kürtler üzerinde etki oluşturmaya çabaladı.

Vicdan azabı çekerlermiş!

Skandal haberde “Beyaz Tülbentli Anneler, tecride karşı başlayan açlık grevlerini değerlendirdi: ‘Bütün onur sahibi halka sesleniyorum. Eğer bugün seslerini çıkarmazlarsa, yarın hepimiz vicdan azabı çekeriz.’ ” ifadeleri kullanıldı.

Öcalan’ın İslam düşmanlığı

Ancak 'beyaz tülbentli' muhafazakar Kürt kadınlarının ‘vicdan azabı çekeriz’ dediği teröristbaşı Abdullah Öcalan, kitaplarında köhnemiş ‘ateist’ ideolojisini açıkça belli etmişti.

Kitaplarında dinler ile ilgili bakış açısını yansıtan Öcalan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve İslam dini hakkında alçakla ifadeler kullanıyor. Peygamberimizin ‘risaletini’ inkar eden Öcalan, ‘Allah’ inancının da insanlar tarafından oluşturulmuş bir gelenek, namazın da 'tiyatro' olduğunu iddia ediyor.

Marksist-ateist ideolojini alenen ilan eden Öcalan’ın ‘muhafazakar Kürtler’ tarafından savunulduğu imajını vermeye çalışan Yeni Yaşam gazetesinin bu işgüzarlığı ise ‘pes’ dedirtti.