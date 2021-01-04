Beyaz Saray’ın uzay planı ortaya çıktı

ABD Ulusal Uzay Konseyi ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi liderliğindeki bir çalışma grubu, Ulusal Gezegen Koruma Stratejisi’nde hem bilimsel ilerlemeleri hem de uzay araştırmalarındaki ilerlemeleri göz önünde bulundurarak, gezegen koruma politikalarını güncellemek için 2021’de yapılacak çalışmaları özetliyor.

Gezegen koruması, keşif faaliyetleri sonucunda diğer gezegenlerin Dünya’ya ait biyolojik malzemelerle kirlenmesini önlemeyi ve Dünya’nın biyosferini de geri dönen uzay araçlarının yaratabileceği zararlı biyo-kirlilikten korumayı, gelecekteki bilimsel araştırmaları da bu hassasiyetlere göre düzenlemeyi hedefliyor.

Ulusal Gezegen Koruma Stratejisi, 2020’nin sona ermesine birkaç gün kala ABD’nin ulusal uzay politikası kapsamındaki önemli bir adımı. Bu stratejinin hedefleri arasında, “başka gezegenlerin ve Dünya’nın zararlı biyolojik kirlenmeden uygun şekilde korunması için bilimsel ve ticari ortaklarla birlikte çalışarak, ulusal ve uluslararası gezegen koruma kılavuzlarının geliştirilmesi” de yer alıyor.

Yetkililer böylelikle, ABD’nin federal uzay kurumlarının sorumluluklarının güncellenmesini, özel uzay faaliyetlerinin sürekli denetlenmesini ve gezegenleri koruma çabalarının maliyetini azaltacak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu çabalar kapsamında belirlenen üç kapsayıcı hedef şu şekilde:

1-) Risk değerlendirmesi ve bilimsel yönergeler geliştirip uygulamak ve kurumlar arası kargo inceleme sürecini güncelleyerek ileriye dönük zararlı kirliliği önlemek.

2-) Dünya dışı yaşamın gezegenimize getirildiği durumda Dünya çevresi üzerindeki olumsuz etkilere karşı koruma sağlamak için Sınırlandırılmış Geri Dönüş Programı geliştirmek ve kirliliği önlemek.

3-) Özel sektörden geri bildirimler almak ve sektörün ihtiyaçlarıyla bakış açısını değerlendirmek. Böylelikle gezegensel koruma gerektirebilecek özel sektör faaliyetlerine ilişkin kılavuzlar geliştirmek.