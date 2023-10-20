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Gündem Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf kıyameti kopardı! Aklı başına sonradan geldi
Gündem

Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf kıyameti kopardı! Aklı başına sonradan geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 11:13:00 -
Beyaz Saray’ın paylaştığı fotoğraf kıyameti kopardı! Aklı başına sonradan geldi

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefinde olan ABD Başkanı Biden, ülkesinde yeni bir skandalla gündemde...

ABD, Başkan Joe Biden’ın İsrail’deki ABD askerleriyle çekilen fotoğrafını konuşuyor.

İsrail’i önceki gün ziyaret eden Joe Biden, ülkede konuşlu ABD Özel Kuvvetleri askerleriyle de bir araya gelmişti. Beyaz Saray, ziyarette askerlerin Biden’la çekilen bir fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu.

Cumhuriyetçiler, İsrail’deki ABD özel birliklerinin kimliğinin gizli kalması gerektiğine dikkat çekerek ABD yönetimini beceriksizlikle suçladı. ABD’li özel askerlerin yüzünün göründüğü fotoğraf, Beyaz Saray’ın Instagram sayfasında saatlerce kaldı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

SİLİP ÖZÜR DİLEDİLER

Tepkilerin ardından Beyaz Saray fotoğrafı sildi ve özür diledi. Fotoğrafın, ABD Savunma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği, normalde bu tür fotoğraflarda askerlerin yüzlerinin gizlendiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bu durum fark edilince fotoğrafı hemen sildik” denildi.

İsrail’deki küçük bir grup ABD askeri, İsrail ordusuna danışmanlık yapıyor, Hamas’ın elindeki rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor.

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Yorumlar

osmanmert

abd askeride israille omuz omuza müslüman avına çıkıyor

abddüşmanı

Sen niye yüzlerini gizliyorsun akit? İtlerin suratlarını tüm dünya görsün ki meşru hedef haline gelip gebertilsinler.
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