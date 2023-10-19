Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

ABD, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen ve 1000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan ölümcül saldırının arkasında İsrail'in olmadığını söyledi.

Beyaz Saray, hava fotoğrafları ve iki Hamas üyesi arasında geçtiği iddia edilen ve İslami Cihad'ın füzesinin yanlışlıkla ateşlendiğini itiraf eden bir telefon görüşmesini de içeren sözde kanıtların, El Ehli hastanesine düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olmadığını gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "gördüklerime dayanarak, bunu siz değil diğer ekip yapmış gibi görünüyor" demişti.