Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması
"Küfür tek millettir" hadisinin hakkını veren Amerika, terör devleti İsrail'in hastane saldırısını örtbas etmek için dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor.
ABD, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen ve 1000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan ölümcül saldırının arkasında İsrail'in olmadığını söyledi.
Beyaz Saray, hava fotoğrafları ve iki Hamas üyesi arasında geçtiği iddia edilen ve İslami Cihad'ın füzesinin yanlışlıkla ateşlendiğini itiraf eden bir telefon görüşmesini de içeren sözde kanıtların, El Ehli hastanesine düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olmadığını gösterdiğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "gördüklerime dayanarak, bunu siz değil diğer ekip yapmış gibi görünüyor" demişti.
Gündem
İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein