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Dünya Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-19 10:20:00 -
Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

"Küfür tek millettir" hadisinin hakkını veren Amerika, terör devleti İsrail'in hastane saldırısını örtbas etmek için dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyor.

ABD, Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen ve 1000'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan ölümcül saldırının arkasında İsrail'in olmadığını söyledi.

Beyaz Saray, hava fotoğrafları ve iki Hamas üyesi arasında geçtiği iddia edilen ve İslami Cihad'ın füzesinin yanlışlıkla ateşlendiğini itiraf eden bir telefon görüşmesini de içeren sözde kanıtların, El Ehli hastanesine düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olmadığını gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "gördüklerime dayanarak, bunu siz değil diğer ekip yapmış gibi görünüyor" demişti.

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Yorumlar

adamlar okadar kişiyi öldürdü

cami okul evler bombalandı okadar kişi öldü medya algı operasyonunda her şey hastaneye kilitlendi sen vurdun ben vurdun filistinlerin elinde bu derce güclü silah yok ayrıca hastanleri bosaltın vurcağız diyen israil var amerika sözcüsü vuran srail emin olun avrupa insan haklarına ceza mahkemesine gitsin filistinliler suclu bulunur

şüayıp

Yahudinin,din düşmanın büyüğü ABD dir
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