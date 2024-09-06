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Dünya Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!
Dünya

Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 00:56:00 - 2024-09-06 00:58:10
Beyaz Saray’dan Putin’e sert uyarı!

ABD başkanlık seçimleri hakkında "Kamala Harris'i destekleme" açıklamasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'den sert yanıt geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’deki başkanlık seçimlerinde favorisinin Kamala Harris olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki göstererek, "Bay Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya ve seçimlerimize müdahil olmaya son verirse çok memnun oluruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’in kazanmasını istediğini açıklamasından saatler sonra, ABD’den Putin’e cevap geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta. Kendisinin adaylardan herhangi birini diğerine tercih etmesi gerekmiyor. ABD’nin bir sonraki başkanının kim olacağına karar vermesi gereken, sadece ABD halkıdır. Bay Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya ve seçimlerimize müdahil olmaya son verirse çok memnun oluruz” dedi.

 

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