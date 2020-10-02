  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyaz Saray'dan koronavirüse yakalanan Trump'la ilgili açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan koronavirüse yakalanan Trump'la ilgili açıklama

Beyaz Saray, dün akşam saatlerinde koronavirüse yakalandığı öğrenilen ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif semptomları olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:09:00 - 2020-10-02 20:17:04
Beyaz Saray'dan koronavirüse yakalanan Trump'la ilgili açıklama

Beyaz Saray, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüse dair “hafif semptomları” olduğunu söyledi.

Trump'ın 'hafif semptomları' var

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar için gözler Beyaz Saray’a çevrildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse dair “hafif semptomları” olduğunu ifade etti.

Meadows, Başkan Trump’ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken, Trump’ın moralinin iyi olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray’ın çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Meadows, Başkan Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

Dünya

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

Erdoğan, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti
Erdoğan, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti

Aktüel

Erdoğan, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti

Putin'den Trump'a destek mesajı" target="_blank">
Putin'den Trump'a destek mesajı
Putin'den Trump'a destek mesajı

Dünya

Putin'den Trump'a destek mesajı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
Gündem

Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen hakkında karar verildi

Kobane soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, araları..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin rekor kırdığı eylül ayı i..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay