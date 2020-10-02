Beyaz Saray'dan koronavirüse yakalanan Trump'la ilgili açıklama

Beyaz Saray, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüse dair “hafif semptomları” olduğunu söyledi.

Trump'ın 'hafif semptomları' var

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar için gözler Beyaz Saray’a çevrildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse dair “hafif semptomları” olduğunu ifade etti.

Meadows, Başkan Trump’ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken, Trump’ın moralinin iyi olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray’ın çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Meadows, Başkan Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı.