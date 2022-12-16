Beyaz Saray'dan John F. Kennedy'nin 1963'teki suikastına ilişkin gizli belgeler yayımlandı! Yeni şok bilgiler

Beyaz Saray, suikasta uğrayan 35. ABD Başkanı John F. Kennedy 13.173 belgeyi erişime açtı. Böylece Beyaz Saray, Kennedy hakkında ellerindeki belgelerin yüzde 97'sinin kamuoyuyla paylaşılmış olduğunu belirtti. Tarihçiler bu belgeler sayesinde suikasta dair yeni detayları öğrenmeyi umut ediyor.

515 DOKÜMAN GİZLİ KALDI

Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyası kapsamında Dallas, Texas'a yaptığı ziyarette, üstü açık arabasından halkı selamlarken vurularak hayatını kaybetmişti. tgrthaberin aktardığı habere göre: 1992'de kabul edilen bir kanun, suikasta dair tüm belgelerin Ekim 2017'ye kadar erişime açılmasını zorunlu kılıyordu. ABD Başkanı Joe Biden, ifşaat için gerekli kararnameyi dün imzaladı ancak bazı belgelerin olası "belirlenebilir zarara" karşı Haziran 2023'e kadar gizli tutulacağını belirtti. ABD Ulusal Arşivleri 515 dokümanın tamamen gizli tutulacağını, 2.545 dokümanınsa "kısmen gizli" tutulacağını açıkladı. Son yayımlanan belgeler, öncekilerin aksine redakte edilmemiş belgeler.

KENNEDY'Yİ KİM ÖLDÜRMÜŞTÜ?

1964'te yapılan Warren Komisyonu soruşturması, John F. Kennedy'nin, geçmişte Sovyetler Birliği'nde yaşamış olan Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü ve Oswald'ın kendi başına hareket ettiği sonucuna ulaşmıştı. Oswald olaydan hemen sonra gözaltına alınmış, ancak iki gün sonra, 24 Kasım 1963'te, Dallas Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında öldürülmüştü. Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

CIA BELGELERİ SAKLIYOR MU?

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise dün yaptığı açıklamada Oswald'la hiçbir zaman bağlantısının olmadığını ve onunla ilgili bilgileri hiçbir zaman Amerikalı müfettişlerden gizlemediğini açıkladı. Konuyla ilgilenen araştırmacılar erişime açılan son bilgilerle Oswald'ın Ekim 1963'te bir Sovyet istihbarat servisi (KGB) ajanıyla buluştuğu Mexico City'deki faaliyetlerine dair daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyordu. Ancak CIA açıklamasında, Oswald'ın Mexico City ziyaretine dair ellerindeki tüm bilgilerin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti ve "Son ifşaat bu konuyla ilgili yeni bir bilgi içermiyor" dendi.

Hükümete karşı dava açarak belgelerin erişime açılmasını sağlayan Mary Ferrell Vakfı ise, CIA'in Oswald'ın Mexico City'de yaptıklarına dair bazı bilgileri sakladığını iddia ediyordu. Vakıf bazı CIA kayıtlarının ulusal arşivle hiçbir zaman paylaşılmadığını ve bu yüzden yayımlanan belgeler arasında bulunmadığını savunuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyası kapsamında Dallas, Texas'a yaptığı ziyarette, üstü açık arabasından halkı selamlarken vurularak hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Joe Biden, ifşaat için gerekli kararnameyi dün imzaladı ancak bazı belgelerin olası "belirlenebilir zarara" karşı Haziran 2023'e kadar gizli tutulacağını belirtti. ABD Ulusal Arşivleri 515 dökümanın tamamen gizli tutulacağını, 2.545 dökümanın ise "kısmen gizli" tutulacağını açıkladı.