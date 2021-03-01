Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini reddetmesihakkında yaptığı açıklamada, hayal kırıklığına uğradıklarını ve anlamlı bir diplomasi uygulayacaklarını açıkladı.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran'ın, AB'nin "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini reddetmesi konusunda, "Biz, İran'ın bu cevabı nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Nükleer anlaşmanın taahhütlerine geri dönülmesi için anlamlı bir diplomasi izlemeye devam edeceğiz ve her aşamada ortaklarımızla iletişim halinde kalacağız." yorumunu yaptı.
Myanmar'a daha fazla yaptırım tehtidi
Myanmar'daki, askeri darbenin ardından düzenlenen ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Son şiddet olaylarının ve darbenin sorumlularının hesap vermesi için daha fazla yaptırım uygulayabiliriz. Yakın zamanda bu konuda duyurularımız olacak." diye konuştu.