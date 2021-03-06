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Siyaset Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Biden görüşmesi sinyali
Siyaset

Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Biden görüşmesi sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 09:30:00 -
Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Biden görüşmesi sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruya cevap verdi. Biden'ın görüşmesi gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, bir noktada Erdoğan ile de görüşecektir” dedi.

Öte yandan Biden ve Erdoğan görüşmesinin tarihine ilişkin detay verilmedi.

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