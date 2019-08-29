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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Basın Ofisi:"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi) Görüşmede, aralarında ticaret hacminin artırılması çabaları ve İdlib'deki insani kriz hakkındaki ortak endişeler de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konular ele alındı"

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib kentindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, aralarında ticaret hacminin artırılması çabaları ve İdlib'deki insani kriz hakkındaki ortak endişeler de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesine yer verildi.

İletişim Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Telefon görüşmesi

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