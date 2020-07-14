  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:35:12 -
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama:

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesi" vurgusu yaptığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi." ifadesine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı