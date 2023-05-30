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Dünya Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-30 00:56:00 -
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim tebriği için aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin, ABD ve Türkiye arasındaki "işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak" birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesinde "transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun"​​​​​​​ gündeme geldiği kaydedildi.

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