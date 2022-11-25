Beyaz Saray'da drone paniği! Toplantı deşifre oldu

ABD'nin başkenti Washington'da drone tehdidine karşı alarma geçmiş durumda.

Dün ortaya çıkan bir rapor ABD'nin güvenlik endişelerini gözler önüne serdi.

Politico'da yer alan habere göre, yüzlerce Çin yapımı insansız hava aracı, Washington DC'deki kısıtlı hava sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Bu uçuşların gerçekleştiği kısıtlı hava sahasında Beyaz Saray ve ABD Kongre Binası'nın bulunması ise casusluk konusunda alarm verilmesine neden oldu.

Politico bu gelişmeyi 'Senatörler, potansiyel Çin drone casus tehdidi konusunda alarma geçti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Konu ile ilgili brifing düzenlendiğini yazan Politico haberde şu ifadelere yer verdi;

'Beyaz Saray, Kongre Binası ve Pentagon hava sahasına yapılan yüzlerce izinsiz giriş hakkında bilgi alan milletvekilleri olası bir casusluktan endişe ediyor.'

Adı açıklanmayan kaynaklara göre, federal yetkililer ve drone endüstrisi uzmanları tarafından Senato İç Güvenlik, Ticaret ve İstihbarat komitelerine gizli brifingler verildi.

Gizli toplantı deşifre oldu

Bir dizi hükümet yetkilisi, milletvekili, kongre personeli adının açıklanmaması koşulu ile Politico'ya konuştu.

Bu isimler söz konusu durumun Pekin ile bir bağlantısı olduğuna inanılmadığının altını çizdi.

ABD kara listeye ekledi

Çinli DJI şirketi tarafından üretilen drone'lar için ABD flaş bir karar almış, firma kara listeye eklenmişti.

Geçtiğimiz yıl aralarında DJI'ın da olduğu 8 Çinli firmaya yatırım yasağı getirilmişti.

Bu karar ile şirketin ABD topraklarında yatırım yapmasının önü kesilmişti.

Çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulunan Çinli firma tüm çabalarına rağmen bu durumun yaşandığını belirtti.

DJI sözcüsü 'Maalesef kullanıcı davranışlarını kontrol edemiyoruz' dedi.