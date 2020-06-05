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Aktüel

Beyaz Saray’a giden yola “Siyahilerin Hayatı Önemlidir” sözü yazıldı

ABD’de Beyaz Saray’ın karşısında bulunan yola “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözü yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:10:26 -
Beyaz Saray’a giden yola “Siyahilerin Hayatı Önemlidir” sözü yazıldı

ABD’de Beyaz Saray’ın karşısında bulunan yola “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözü yazıldı.


ABD’de George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Başkent Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser’dan Floyd protestolarına destek geldi. Bowser, başkentin işlek yollarından biri olan ve Beyaz Saray’ın karşısında bulunan 16. Cadde’ye “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sözünü yazdırdı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirdi.


Washington’da protestoların artması nedeni ile geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Beyaz Saray çevresi ise demir ve beton bariyerler ile çevrilmişti.

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