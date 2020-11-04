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Dünya Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı
Dünya

Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı

ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimi için sonuçlar merakla beklenirken, Beyaz Saray'a yakın noktalarda polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:18:00 - 2020-11-04 03:20:20

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi seçim sonuçları heyecanla beklenirken kritik eyaletlerdeki oylar, başkanı belirleyecek.

Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında çekişmeli mücadelelere sahne olacak seçim sonuçları öncesi, ülkede ortam gergin.

Ülkede seçim sonuçlarının kaos yaratacağı düşüncesi hakim. Olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

Ulusal muhafızlar sokaklarda

Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Polisle göstericiler arasında arbede

Amerika'nın federal eyaletinde bulunan Beyaz Saray yakınlarında gösteriler başladı.

Beyaz Saray yakınında Biden destekçisi göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

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