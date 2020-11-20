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Aktüel Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, seçimlerle ilgili davaların sonuçlanmasını bekliyor"
Aktüel

Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, seçimlerle ilgili davaların sonuçlanmasını bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:33:04 -
Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, seçimlerle ilgili davaların sonuçlanmasını bekliyor"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ülkede 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarının incelenmeyi hak ettiğini belirterek, Başkan Donald Trump'ın hukuki süreçlerin bitmesini beklediğini belirtti.

McEnany, 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgını konusunda Donald Trump yönetiminin attığı adımların başarılı olduğunu savunan McEnany, "Pandeminini bitişinin başlangıcı, Trump'ın liderliği ile başladı." dedi.

McEnany, Pfizer, Moderna gibi firmaların son dönemde Kovid-19'a karşı aşı geliştirmede başarı elde ettiğini, aşının da rekor sürede geliştirildiğini aktardı.

Seçimlere ilişkin usulsüzlük iddialarıyla ilgili birçok yerde hukuk mücadelesi verdiklerine işaret eden McEnany, "Başkan Trump, sadece yasal yollarla kullanılan oyların sayılmasını istediğini net bir şekilde söyledi." diye konuştu.

McEnany, Kovid-19 aşısının dağıtılması konusunda Biden'ın ekibiyle iş birliği yapıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Dün, Biden'ın aşıyı dağıtamayacağımızdan endişeli olduğunu söylediğini duydum. Bundan endişe etmemeli. Belki kendisi görmemiş olabilir ama bizim kamuya açıkladığımız bir aşı dağıtım planı var. Eski Başkan Yardımcısı okumak isterse bu rehber kamuya açık kaynaklarda mevcut." dedi.

- "Seçimlerle ilgili incelenmesi gereken gerçek suçlamalar var"

Trump'ın seçim sonuçlarında yenilgiyi kabul etmeyi düşünüp düşünmediğine yönelik bir soruya ise McEnany, "Seçimlerle ilgili incelenmesi gereken gerçek suçlamalar var. Amerika tarihinde hiçbir zaman bu kadar büyük çaplı bir oy yolsuzluğu denenmemişti. Biz tespit ettiklerimizin incelenmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

McEnany, Trump'ın yenilgiyi kabul etmeyeceğinin sorulması üzerine, "Trump, şu anda süren dava süreçleri ile yakından ilgileniyor ve bu sürecin bitmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'dan basın toplantısı süresince "ABD'nin eski Başkan Yardımcısı" olarak bahseden McEnany'nin Biden için "Seçilmiş Başkan" ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

- Trump seçim sonuçlarını kabul etmiyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

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