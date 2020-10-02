Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: "Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili paniğe gerek yok"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Dr. Scott Atlas, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına ilişkin, "paniğe gerek yok" açıklamasında bulundu.

Atlas, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Kovid-19'a yakalanan Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumu hakkında konuştu.

Önlem alsalar bile, insanların Kovid-19'a yakalanmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Atlas, "Trump'ın gerekli karantina sürecini tamamladıktan sonra tam ve hızlı bir şekilde iyileşerek normale dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Atlas, Trump'ın "süper dinç ve çok sağlıklı" biri olduğunu söyledi.

Melania Trump'ın da hastalığı hızlı bir şekilde atlatmasını beklediğini ifade eden Atlas, "Trump'ın virüse yakalanmasıyla ilgili paniğe gerek yok. Ortada farklı bir durum yok. Başkan ve eşi de herkes gibi insan." dedi.

Atlas, Trump'ın virüs konusunda sosyal mesafe, maske ve düzenli test yaptırma gibi gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizerek, "Biz Beyaz Saray'da gayet iyimseriz." değerlendirmesini yaptı.

- Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı da virüse yakalandı

Trump'ın son dönemdeki seyahatlerine katılan danışmanı Hope Hicks'in ardından Trump çiftinin de Kovid-19 testinin "pozitif" çıkmasıyla, başkanın çevresinde başka pozitif vakalar olup olmadığı da merak konusu oldu.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı (RNC) Ronna McDaniel'in de Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

RNC Sözcüsü Mike Reed yaptığı yazılı açıklamada, "Bir aile üyesinin pozitif çıkmasının ardından, McDaniel de Kovid-19 yaptırdı. Dün öğle saatlerinde, McDaniel'in testi pozitif çıktı. McDaniel şu anda Michigan'daki evinde kalıyor." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Trump ile yakından çalışan isimlerden olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da test yaptırdığını ve sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.

Trump çiftinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından test yaptıran ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in test sonuçları "negatif" çıkmıştı.

- Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.



Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.



Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.



Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.



