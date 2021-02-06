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Dünya Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu ABD Kongresine sunacak
Dünya

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu ABD Kongresine sunacak

Beyaz Saray, ABD istihbaratı tarafından hazırlanan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu ABD Kongresine sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 00:04:00 -
Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu ABD Kongresine sunacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının kapsamlı raporunun kısa sürede ABD Kongresine sunulacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, Joe Biden yönetiminin Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaklaşımına dair soruyu yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı raporu kongreye sunulacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Psaki, "Gizliliği kaldırılan ilgili raporu tam bir şeffaflık içinde kongreye sunmaya hazırlanıyoruz. Bu, bir yasa ve biz de yasayı takip ediyoruz" diye konuştu.

Psaki, insan hakları konusunda Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak "Öte yandan; siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesini iyileştirmesini umuyoruz" değerlendirmesini yaptı ve Riyad yönetiminin önceki gün iki aktivisti serbest bırakmasının önemli olduğunu belirtti.

Sözcü ayrıca Biden yönetiminin Yemen'deki politikasını revize ettiğini ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini bu bağlamda da yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.
ABD Kongresi tarafından aralık ayında kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Tasarısı'nda Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün tasarının yasalaşmasından sonra 30 gün içerisinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı ve kamuya açık bir raporu Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat Komitelerine teslim etmesi öngörülüyordu.

Biden yönetimi söz konusu raporun en hızlı şekilde kongreye teslim edilip kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı.

Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

 

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