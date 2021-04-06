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Dünya Beyaz Saray: Bunun kararını NATO verecek
Dünya

Beyaz Saray: Bunun kararını NATO verecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'nın yanında olduklarını ancak bu ülkenin NATO'ya katılması konusunda kararı NATO'nun vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:51:00 -
Beyaz Saray: Bunun kararını NATO verecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'nın yanında olduklarını ancak bu ülkenin NATO'ya katılması konusunda kararı NATO'nun vereceğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantıdaki bir gazeteci, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya bu konuda destek verip vermeyeceğini sordu.

Psaki, Ukrayna'nın uzun süredir NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini vurgulayarak, "Ukrayna'ya güçlü desteklerimizi her zaman iletiyoruz. Onlara karşı bir tehdidi geri püskürtmek için de çabalıyoruz ancak Ukrayna'nın ittifaka katılması kararı NATO'nun vereceği bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'den NATO diplomasisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'da ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Ancak sadece reformlar Rusya'yı durdurmayacaktır. NATO, Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol." demişti.

Zelenskiy, Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde de ülkesi için NATO Üyelik Hareket Planı almanın önemine işaret etmiş ve Ukrayna'nın özel bir dostu olarak Kanada'dan bu kapsamda destek beklediklerini belirtmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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