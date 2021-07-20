  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Nemrut Krater Gölü UNESCO listesine dahil edilecek
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Bayern Münih Mert Müldür'ün peşinde
Dünya Beyaz Saray aşı karşıtlığından 12 kişiyi sorumlu tuttu
Dünya

Beyaz Saray aşı karşıtlığından 12 kişiyi sorumlu tuttu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, perşembe günü yapılan basın toplantısında aşı karşıtı 12 kişinin, sosyal medyada yanlış bilgiler ürettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 05:01:00 -
Beyaz Saray aşı karşıtlığından 12 kişiyi sorumlu tuttu

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, perşembe günü yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar, CCDH’nin Mart ayında yayınladığı istatistik bilgileri içeren raporuna dayandırıldı.

Rapora atıfta bulunarak, “Sosyal medya platformlarında aşı karşıtı yanlış bilgilerin yüzde 65'ini üreten yaklaşık 12 kişi var” ifadelerini kullandı.

CCDH ise sosyal medya şirketlerine çağrıda bulunarak, bu 12 hesabın kapatılması gerektiğini belirtti.

Yanlış bilgi yayan 12 hesap var

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, rapordan alıntı yaparak koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi yayan 12 hesap bulunduğunu belirtti.

Kar amacı gütmeyen ve ABD ile İngiltere ortaklı organizasyon CCDH tarafından Mart ayında gerçekleştirilen “Dezenformasyon (yanlış bilgi) Düzinesi” adlı raporunda, bu 12 kişinin koronavirüs aşı karşıtı bilgileri bilinçli bir şekilde sosyal medya hesaplarından yaydığı ve kazanç elde edildiği iddia edildi.

Raporda, aralarında Robert F. Kennedy Jr’ın da bulunduğu bu 12 kişinin, “Çok sayıda takipçiye sahip oldukları, yüksek miktarda aşı karşıtı içerik ürettikleri veya son iki ayda sosyal medya hesaplarında hızlı bir büyüme gördükleri için seçildiler” ifadeleri yer aldı.

‘Aşı karşıtı söylemlerden sorumlular’

CCDH, raporunda analize ait bulgularını maddeler halinde özetlerken “1 Şubat ile 16 Mart 2021 arasında Facebook ve Twitter'da toplam 812 bin kez paylaşılan veya yayınlanan aşı karşıtı içerik örneğinin analizi, aşı karşıtı içeriğin yüzde 65'inin Dezenformasyon Düzinesine atfedilebilir olduğunu gösteriyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının, koronavirüs ve aşı hakkında yanlış bilgileri içeren şikayetlerin yüzde 95’i konusunda harekete geçmediği iddia edildi.

CCDH, bu 12 kişinin gücünün küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak sadece Facebook’ta yayılan anti-aşı söylemlerinin yüzde 73’ünden sorumlu olduğunu iddia etti.

"En verimli yol suçluları platformdan çıkarmak"

İnsan sağlığını etkileyecek aşı karşıtı bilgilerin yayılmasını konusunda ise CCDH, “Zararlı bilgilerin yayılmasını durdurmanın en etkili ve verimli yolu, Dezenformasyon Düzinesi olarak adlandırdığımız, en görünür tekrarlayan suçluları platformdan çıkarmaktır. Bu aynı zamanda, bu kişilerin kontrol ettiği veya finanse ettiği kuruluşları ve ayrıca yasaklanmaktan kaçınmak için oluşturdukları yedek hesapları da içermelidir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay