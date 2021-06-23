Beyaz Saray açıkladı: O planımızda bir değişiklik yok!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Afganistan'dan 11 Eylül 2021'e kadar tamamen çekilme planında bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığının, Afganistan'dan Amerikan askerlerinin geri çekilme sürecini yönettiğini belirten Psaki, "Biz bu süreçte askeri personelimizin güvenliğini sağlayacağımızdan ve etkili bir yolla geri çekildiğimizden emin olarak ilerliyoruz." diye konuştu.

Psaki, Taliban'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarında büyük bir artış gözlemediklerini kaydederek, "Afganistan'da bundan önceki statüko bizim için bir seçenek değildi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 Haziran Cuma Günü Beyaz Saray'da Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile görüşeceğini dile getiren Psaki, "Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planımızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.