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Seçim 2019 Sayfası

Beyaz Saray: "ABD ve Çin ticaret anlaşması için hazır değil"

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmalarıyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "ABD ve Çin ticaret anlaşması için hazır değil" ifadeleri kullanıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:37
Beyaz Saray: "ABD ve Çin ticaret anlaşması için hazır değil"

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret anlaşmalarıyla ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "ABD ve Çin ticaret anlaşması için hazır değil" ifadeleri kullanıldı.


ABD, Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım hizmetleri, kur gibi yapısal meseleler üzerinde uzun zamandır sürdürülen görüşmelerde kısmi bir anlaşmanın sağlandığını açıkladı. ABD ve Çin arasında 3 gündür Washington’da devam eden üst düzey ticaret görüşmelerine dair Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklama yapıldı. Sanders, iki ülkenin nihai bir anlaşma imzalamaya hazır olmadıklarını duyurdu. Sanders yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında sürdürülen toplantıların verimli geçtiğini söyleyerek, görüşülen çok sayıda konu üzerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. İki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten Sanders, yetkililerin sorunların çözüme kavuşturulması için sürekli temas halinde olacağını söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamış, ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında devam eden ticaret savaşına 90 günlük bir ateşkes kararı almış ve müzakerelere başlamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:37
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