Beyaz petrol aranacak! Muhteşem, tarihi bir başarıya da imza atılacak: Doğal mineralli su arama yapılacak

Bolu‘da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale yapılacak. Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bolu’da jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi için yapılan hamleler, Türkiye’nin enerji alanındaki ilerleyişini gösteriyor.

Bu kapsamda, Bolu’nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Dörtdivan, Yeniçağa ilçeleri sınırlarında bulunan jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı sahaları açık teklif usulüyle ihale edilecek. Tahmini bedelleri 300 bin lira ile 950 bin lira, geçici teminat bedelleri 9 bin lira ile 28 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 14.00’ten itibaren Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Jeotermal enerji, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Çevreye zarar vermeden elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma gibi birçok alanda kullanılabilir. Jeotermal enerjinin kullanımı ile fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azaltılabilir ve sera gazı emisyonları düşürülebilir.