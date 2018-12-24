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Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine geçit vermiyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine geçit vermiyor

Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Sabah saatlerinde başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bahçesaray ve Çatak ile Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı.

Çalışmalar sürdürülüyor

Başkale, Gevaş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  1. Van
  2. Büyükşehir Belediyesi
  3. kar
  4. tipi

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