Beyaz örtü, 295 yerleşim birimine geçit vermiyor
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.24 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
Van'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Sabah saatlerinde başladı
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 295 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Bahçesaray ve Çatak ile Gürpınar ilçesinin Kırkgeçit bölgesindeki tüm mahalle ve mezra yolları kapandı.
Çalışmalar sürdürülüyor
Başkale, Gevaş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor.
Karla mücadele ekipleri ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
YORUM YAZ