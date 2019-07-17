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Beyaz lahanayı sofralardan eksik etmemenin 6 nedeni!

Yemeği ayrı salatası ayrı güzel olan beyaz lahanayı sofralarınızdan eksik etmemenize yol açacak birbirinden kıymetli 6 nedeni açıklıyoruz.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00
Beyaz lahanayı sofralardan eksik etmemenin 6 nedeni!

Kar ve kış denildiğinde akla gelen ilk yemektir kapuska. Özellikle bol acılı kapuska yemeği buz gibi kış günlerinde içimizi fazlasıyla ısıtır. Bazı aileler kar yağdığında özellikle kapuska pişirip, aile geleneğini yeni nesillere öğretir. Sizin ailenizde böyle bir gelenek yoksa; bu haberi okuduktan sonra kar yağmasını özlemle bekleyeceksiniz.

Şifa kaynağı

Beyaz lahana son derece lezzetli bir sebzedir. Lezzetiyle dillere destan olan bu sebze aynı zamanda tam bir şifa kaynağıdır. İşte, sofralarınızdan beyaz lahana eksik etmemeniz gerektiğinin kanıtları...

C vitamini kaynağı

Beyaz lahana tam bir C vitamini kaynağıdır. Bu nedenle beyaz lahana bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Bağırsak dostu

Lif açısından da zengin olan beyaz lahana sağlıklı bağırsaklar için son derece önemlidir.

Kilo verdiriyor

Beyaz lahananın 100 gramı yalnızca 25 kaloridir. Beyaz lahanadan hazırlayacağınız çorba hem tokluk hissi verecektir hem de fazlalıklarınızdan hızlıca kurtulmanıza yardım edecektir.

Keskin gözler

A vitamini göz sağlığı için son derece kıymetlidir. Beyaz lahanada bulunan beta-karoten A vitaminine dönüşerek göz sağlığı için görev yapıyor.

Kalp dostu

Beyaz lahana potasyum yönünden zengin bir gıdadır. Kan basıncını dengeleyen beyaz lahana kalp ve damar sağlığı için önemli bir gıdadır.

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar antioksidanlar yönünden zengin olan beyaz lahananın prostat kanserine karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00
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