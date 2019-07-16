Beyaz kıyafetten leke nasıl çıkar? Beyaz kumaştan leke çıkartmak

Günlük hayatımızda yaygın olarak başımıza gelen tatsız olaylardan biri de kumaşlarımızda oluşan ani lekeler... Özellikle beyaz renkli kıyafetlerden leke çıkartmak endişe vericidir. Beyazlardaki sarı lekeleri bu yöntemlerle kolayca çıkarabilirsiniz. İşte beyaz kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmanın püf noktaları...

Yapay tatlandırıcı

Çayını, kahvesini tatlandırmak isteyenlerin şeker yerine tercih ettiği yapar tatlandırıcıların içeceklere dahil edilip edilmemesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar süredursun, biz bugün onunla şöyle güzel bir temizlik yapalım diyoruz. Tüketildiğinde insan sağlığı için faydalı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair hala çok konuşulan malzemelerden olan yapar tatlandırıcılar, özellikle yağ lekeleriyle mücadelede yanımızda.

Yağ lekesi oluşur oluşmaz üzerine toz halindeki yapay tatlandırıcıdan dökün ve tüm lekeli bölgeye güzelce yaydırın. Kısa bir süre lekeyi bu şekilde bekletip ardından hemen çamaşır makinesine atın. Tatlandırıcının ve deterjanın etkisi bir araya geldiğinde yağ lekesinden eser kalmadığını göreceksiniz.

Asprin

Aspirin sayesinde hassas kumaşlarınızı sert bileşenlere maruz bırakmadan, doğal yolla beyazlatabilirsiniz. Bunun için 5 aspirini ezerek 2 litre ılık suyun içerisine ilave edin. Ardından giysilerinizi aspirinli suya batırın. Kıyafetlerinizin en az sekiz saat ya da gece boyunca suda kaldığından emin olun. Daha sonra beyaz kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkayın.

Kıyafetleri beyazlatmanın bir başka kullanışlı yolu da, çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce aspirin tabletleri eklemek... Ancak bu yöntemi uygularken hapların önce suda çözündüğünden emin olmalısınız.

Kahve lekesi için

Kahve lekesi kumaş yoğun bir tuz eriyiğiyle iyice yıkanıp bol suyla çalkalanarak çıkarıldığı gibi, dökülür dökülmez sıcak sabunlu suyla yıkanınca da çıkar.

Ayrıca kumaş üzerine gliserin damlatıldıktan sonra içine biraz asit borik katılmış ılık suyla yıkayarak da leke çıkarılabilir. Kahve lekesi için her zaman mutfağınızda bulunan karbonatı da kullanabilirsiniz.

Beyaz sirke

Beyaz sirke, mutlaka duyduğunuz hatta denediğiniz malzemelerdendir, eminiz. Zira kendisi temizlik denince akla ilk gelenlerden. Kıyafetlerin üzerindeki lekeleri beyaz sirkeyle çıkarmak için yapmanız gerekense 1 ölçü oda sıcaklığında suya !/4 ölçü beyaz sirke koymak ve lekeli bölgeyi bu karışımda en az 30 dakika boyunca bekletmek. Lekeden arda kalan iz azaldığında ise çamaşır makinesine atmak.