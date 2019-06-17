Beyaz kıyafet giyecekseniz bunlara dikkat etmelisiniz!

Özellikle yaz aylarında hava şartlarında ötürü oldukça tercih edilen beyaz elbise sadelik oluşturur. Ama beyaz bir kıyafet giyecekseniz bazı detayları göz ardı etmemelisiniz. Beyaz giyerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte sizler için derlediğimiz tavsiyeler...

Uygun ayakkabıyı seçin

Bembeyaz upucun bir elbisenin altında siyah rugan ayakkabılar tuhaf durabilir. İlkbaharda veya yazın beyaz elbise giyiyorsanız, doğal renklerde veya beyaz sandaletleri tercih edebilirsiniz.

Düğünlerde tamamen beyaz giymeyin

Eğer düğünde beyaz giyecekseniz, bu durumdan vazgeçmelisiniz. Düğünlerde beyaz giyilecek ise bunu sadece gelinlerin yapması daha hoş olacaktır. Elbisenizde beyaz detaylar olabilir, fakat baştan ayağa beyaz giymeniz mükemmel durmayabilir.

Toplu taşıma kullanıyorsanız...

Şehir dışında yaşıyor ve toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız beyaz kıyafetler sizin için kötü sonuç doğurabilir. Tüm yoğunluk ve koşuşturmaca arasında beyaz kıyafetiniz gün sonunda beyaz kalmayabilir. Bu nedenle şehirde yaşayan sürekli koşuşturan kadınların neden siyah giydiklerini anlayabilirsiniz.

Kot kumaşla veya yumuşak renklerle kombinleyin

Eğer tropik iklime sahip bir yerde yaşıyorsanız, beyaz sizin için hayati bir renk olabilir, hatta kışın bile, özellikle havaların 40-50 derece olduğu zamanlarda. Beyaza takılıp kalmak istemiyorsanız yıl içinde alacağınız kıyafetlerinizi açık ve yumuşak renklerden seçebilirsiniz. Jean ile kombinleyebilirsiniz.