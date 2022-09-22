'Beyaz' hayranı ezik sekülerlere müjde! Türkiye’ye 10 milyon Rus’un gelmesi bekleniyor

Moskova’dan Türkiye’ye uçak biletleri tükendi. Bilet fiyatları 50 bin TL’yi buldu. Rusların Avrupa’ya çıkış rotası Türkiye oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi. Rusya’nın Avrupa’ya çıkış noktası İstanbul ve Antalya olurken bilet fiyatları 50 TL’yi buldu.

Peki son durum ne? A Haber’e konuk olan Haluk Özsevim şunları söyledi:

“Ben bunu geçici bir durum olarak bakıyorum Normalde bakıldığı zaman uçak biletlerinde sıkıntı vardı. Ambargolar Rusya’yı bu noktada oldukça etkiledi. Putin tarafından yapılan ‘kısmı seferberlik’ açıklaması bunun dozunu arttırdı.

Sanırım ülke genelinde Rusya’da yaşayan vatandaşlar sefer görev emri sebebiyle ülke dışına çıkmak isteyenler var. Durum böyle olunca uçak biletlerine talep inanılmaz arttı. Sınırlı sayıda bilet olduğu için rakamların bu seviyelere çıkması normal.

Gelen misafirler bizim için baş tacıdır. Rusya ile ilgili sınırlı ulaşım imkanı var. Bunun böyle birçok ultra bir durum yaratacağına inanmıyorum, geçici bir süreç olarak bakıyorum. Bu bilet fiyatları da normal değil. Bu fiyatların kısa sürede normale dönmesi lazım. Bunun için Rusya’ya uygulanan ambargoların kalkması gerekiyor.

Rusya ile ilgili bizim günübirlik değil uzun süreli politikalar yapmamız lazım ama şu anda bizim elimizde olan bir şey değil. Dünya havacılık sektörüyle ilgili sıkıntılar var. Eğer havayolu imkanları artarsa Rusya’dan biz Antalya olsun İstanbul olsun yine eski rakamlara rahatlıkla ulaşabiliriz ama sınırlı sayıda olduğu için yapabileceklerimiz kısıtlı.

Çevre komşularda olabilecek durumların hepsi ister istemez bizi de etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı tam tersine Türkiye’deki turizm açısından olumlu bir yansımaya yol açtı. Gerek Ukrayna’dan gerek diğer ülkelerden Türkiye’ye ciddi bazda bir turist geldi.

Pandemi ve ulaşım koşullarının diğer ülkelerde zorlaması bu sene beklemediğimiz bir turist sayısına ulaşmamıza neden oldu. Haziran ayında temmuz, ağustos ve eylül aylarının böyle geçeceğini beklemiyorduk.”

Öte yandan Rusya’nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya’ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan’a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

Ayrıca Putin’in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

‘’10 MİLYON RUS’UN GELMESİ BEKLENİYOR’’ İDDİASI

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre yaklaşık 10 milyon Rus’un Türkiye’ye gelmesi bekleniyor…