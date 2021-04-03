Beyaz ev başvuru yap | Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Beyaz Ev Projesi" hayata geçirildi. Bu haberin ardından pek çok kişi beyaz evin ne olduğunu, nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, beyaz ev nedir?

Beyaz ev projesi nedir, kadına şiddet Beyaz projesi başvurusu nasıl yapılır?

Kadına şiddet uygulayan erkeklerin denetimli serbestlik veya gönüllülük kapsamında psikolojik destek ve eğitsel faaliyetlerle rehabilite edilmeleri hedefleyen Beyaz Ev projesi Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Bizde bunu tek bir çatı altında tüm kurumları bir araya getirecek bir dönüşüm gerçekleştirmek istedik. Tabi projemizde ne önemli desteği Cumhuriyet Başsavcılığımızdan gördük. Çünkü, Türkiye'de ilk defa olarak adli kontrolün içerisin psikolojik destek alınması şartını koyarak, şiddet uygulayanları bize yönlendirerek çok büyük bir adım atıldı. Umuyorum ki belki de Türkiye'ye en fazla örnek olacak çalışmalardan birisi haline dönüştürdük bu sayede. Bu bütüncül bakış açısıyla aileyi korumak en önemli hedefimiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Böylesine anlamlı ve bir o kadar da faydalı olacağına inandığımız bu projenin paydaşı olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmanın başında başta Kaymakamım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her birimizin bir aile mensubu olarak, toplumun bir bireyi olarak bu sorumluluğu taşıdığımızı düşünüyorum. Özellikle ilçemizdeki tüm kurumlarımızın paydaşlarını bu çalışmaya önce gönülden sonra da fiilen destek vermiş olması Türkiye'de farklı bir model ortaya çıkmasının da bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.