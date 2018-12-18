Beyaz eşyada ÖTV indirimi 2019’da da sürsün talebi

Beyaz eşya iç satışlarında kasım ayında yüzde 18 düşüşle 427 bin 742 adet olarak gerilerken, sektör temsilcileri ÖTV indiriminin 2019 yılında da sürmesini bekliyor. Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocak-kasım döneminde ise yüzde 17 düşüşle 5 milyon 8 bin adet oldu. Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim’de sektörde uygulanan ÖTV oranının sıfıra indirildiğini açıklamıştı.

Beyaz eşya ihracatı ise kasım ayında yüzde 9 artışla 1 milyon 840 bin adet, ocak-kasımda ise yüzde 6 artışla 17 milyon 680 bin adet oldu.

Sektör üretimi kasımda yüzde 4 artışla 2 milyon 240 bin, ocak-kasımda ise yüzde 1 düşüşle 23 milyon 460 bin adet olarak gerçekleşti.