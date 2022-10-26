Beyaz eşya sektörü yılın 9 ayında ihracatını korudu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Grafik yükselecek

“Geçtiğimiz yıl salgının etkisinin azalmasının ardından ertelenen taleplerin de satın almaya dönüşmesiyle senenin ilk 9 ayında tüm ürün gruplarında iç satış ve ihracatta yüzde 23’lük bir artış gerçekleşmişti. 2022’nin ise tüm dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak daha zor bir yıl olacağını öngörmüştük. Eylül ayında ihracatımızın, 2021’in aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 4 arttığını, iç satışlarımızın ise aynı seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. İç satışlarda ilk 6 ayda yaşanan düşüşün ardından ağustos ve eylül kampanyalarıyla geçen yılki seviyenin yakalandığını gözlemliyoruz. İç pazarın ihracat üzerindeki olumlu etkilerini de izliyoruz. Eylül ayında ihracatımızın artması da buna işaret ediyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün, tüm olumsuzluklara rağmen yılın son çeyreğinde toplam satışlarını arttıracağına inanıyorum.”

Gelişmeler izleniyor

Yılın 9 ayında üyelerinin toplam satışlarının 25 milyon 378 bin 672 adet olduğunu belirten Dinçer, “Ülke olarak dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini karşılıyoruz. Sektörümüz 15 bin adet bayii, 3 bin 500 adet yetkili servisi, yan sanayiiyle büyük bir ekosistemi temsil ediyor. Bu dönemde üretimde, ihracatta rekabet gücümüzü etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dijital Pasaport ve AB’nin Genel Veri Koruması Tüzüğü (GDPR) gibi sektörümüzü yakından ilgilendiren regülasyonları izliyoruz” açıklamalarını yaptı.