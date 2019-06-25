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Beyaz eşya satıcıları ‘sıfır ÖTV devam etsin’ istiyor

Beyaz eşya sektöründe Kasım 2018’de başlatılan sıfır ÖTV uygulaması 30 Haziran tarihinde sona erecek.

25 Haziran 2019 Salı 10:23
Beyaz eşya satıcıları ‘sıfır ÖTV devam etsin’ istiyor

Beyaz eşya sektöründe Kasım 2018’de başlatılan sıfır ÖTV uygulaması 30 Haziran tarihinde sona erecek. Beyaz eşya satıcıları söz konusu uygulamanın devam etmesi yönünde görüş bildirdi.Satıcılar aynı zamanda geçtiğimiz günlerde beyaz eşya alışverişlerinde taksit imkanının 18 aya yükseltilmesinin sektöre faydalı olacağı görüşünde birleştiler.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2018’de beyaz eşyadauygulamaya konulan özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfıra indiren düzenlemenin sonlanmasına kısa süre kaldı. Daha önce 31 Aralık ve 31 Mart’a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran’da sona erecek.



Öte yandangeçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı’nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’ndeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı. 18 taksitin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarını da kapsaması sektörde olumlu etki yaptı.



’’Taksit sayısının yükselmesi alım gücünü artırır’’


Taksit imkanının artırılmasını değerlendiren beyaz eşya satıcısı Emircan Ekinci, ’’Ay sonuna kadar ÖTV indiriminin olması aslında bizim için bir avantajdı. Satışlar iyiydi, satışlardan yana bir problemimizi yoktu, müşterinin ilgisi de güzeldi. Bu avantajın devam etmesini diliyoruz. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda çamaşır makinesi, buzdolabı ve mobilya olsun talep var. Vatandaşın alım gücü taksite dayalı olduğu için taksit sayısının yükselmesi alım gücünü böylelikle arttırır. Biz esnaf olarak bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan önce taksit sayılarında insanlara kısıtlama gelmesinden dolayı insanlar alışveriş yaparken çekimser davranırdı. Ama şu an taksit sayının yükselmesi insanların alım gücünü arttırıyor’’ diye konuştu.



“Sıfır ÖTV devam etsin istiyoruz”


Bir diğer esnaf Fatih Yalçın ise; ’’ÖTV ve KDV kampanyası başladıktan sonra biraz yoğunluk oldu işlerimizde. Bu ay sonu sonlandığından dolayı devletimizden bu kampanyanın devam etmesi talep ediyoruz. Esnaf zor durumda bu kampanyanın uzatılması biraz da olsa can suyu olur diye düşünüyorum. Taksitlerin artması ile birlikte işlerimiz açıldı. Gelen vatandaşlar taksitlendirmeleri sormaya başladılar. Bunun biz esnaflar için iyi olacağını düşünüyorum. Vatandaşın nakit ödeme gücü yok,3 taksit ve 5 taksitin az olduğundan dolayı vatandaş ödemede zorlanıyor. Bu taksitlendirmenin hem vatandaş açısından hem de biz esnaflar için olumlu olacağını düşünüyorum’” şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:23
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